Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 10 Gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Frasi del buongiorno – oggi è domenica, buongiorno a tutti! Godiamoci questa giornata di relax e di riposo. Purtroppo anche oggi in Italia è prevista una pioggia incessante, quindi è la giornata giusta per stare in casa con una bella copertina, una bella tisana ed una bella serie televisiva. Iniziamo questa giornata nel migliore dei modi, scambiamoci quindi il buongiorno e condividiamolo con chi ci è più caro. Ogni mattina in Africa una gazzella si sveglia. Sa che dovrà correre più veloce del leone o sarà uccisa. Ogni mattina in Africa un leone si sveglia. Sa che dovrà correre più veloce della gazzella o morirà di fame. Quando sorge il sole, non importa che tu sia un leone o una gazzella, ciò che conta è che tu incominci a correre. (Anonimo) La parte più felice della ... Leggi su giornal (Di domenica 10 gennaio 2021)delè domenica,a tutti! Godiamoci questa giornata di relax e di riposo. Purtroppo anchein Italia è prevista una pia incessante, quindi è la giornata giusta per stare in casa con una bella copertina, una bella tisana ed una bella serie televisiva. Iniziamo questa giornata nel migliore dei modi, scambiamoci quindi ile condividiamolo con chi ci è più caro. Ogni mattina in Africa una gazzella si sveglia. Sa che dovrà correre più veloce del leone o sarà uccisa. Ogni mattina in Africa un leone si sveglia. Sa che dovrà correre più veloce della gazzella o morirà di fame. Quando sorge il sole, non importa che tu sia un leone o una gazzella, ciò che conta è che tu incominci a correre. (Anonimo) La parte più felice della ...

CiaoKarol : Una nuova Domenica con Padre Pio: frasi e preghiera per invocarlo oggi, 10 Gennaio 2021: Un nuovo giorno in compagn… - golvdenharry : @Leonol1910 io crepata perchè ha tipo paragonato le frasi gravi del ratto ad un “mi fai pena” ??????? - Maria67509026 : capendo) e ho risentito vecchie parole di Tommy Stefania con quelle frasi va a toccare davvero un nervo scoperto… - errabonda20 : RT @vito16315656: @matteosalvinimi Come al solito... usare ogni mezzo... per il lavoro... non i Santi... la politica... nei decenni... dove… - NoNsoilmion0me : @ladycapuleti @comedicoi0 Perchè che ha detto di male? Tutte frasi che ha detto in faccia a lei. Aggiungo che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi del "Siamo indignate per le frasi contro l’aborto della Latini" Il Resto del Carlino Sofia Goggia, vittoria con tanti segreti: la Vonn, le gare su Youtube, la frase per Bergamo

La campionessa spiega il suo successo in discesa: «Sono una delle migliori, se non la migliore, quando si devono tirare curve oltre i 100 orari» ...

La guerra ai rifiuti Bangkok in trincea contro la plastica

Centri di riciclo illegali, isole e parchi devastati, turisti indisciplinati. Via a misure drastiche: multe, carcere e spazzatura rispedita a casa o in hotel ...

La campionessa spiega il suo successo in discesa: «Sono una delle migliori, se non la migliore, quando si devono tirare curve oltre i 100 orari» ...Centri di riciclo illegali, isole e parchi devastati, turisti indisciplinati. Via a misure drastiche: multe, carcere e spazzatura rispedita a casa o in hotel ...