Francia | Michel Moulin chiarisce | “Caso Benzema? Costringerò Deschamps a riportarlo in Nazionale”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Lae Karimvivono ancora da separati in casa.Osasuna-Real Madrid, Zidane: “Sono negativo al Covid, ma che paura! Processo? Lo sosteniamo”L'attaccante del Real Madrid e dellafrancese riapparirà presto in un tribunale per essere giudicato nella vicenda del presunto ricatto al collega Mathieu Valbuena nel 2015, per un videotape a luci rosse con immagini di quest'ultimo.Liga, Osasuna-Real Madrid 0-0: i Blancos sprecano, pareggio amaro per Zidane. La classifica aggiornata..Ad esprimersi in merito alla complessa vicenda è stato, candidato alla presidenza della Federcalcio francese, confermando il suo desiderio di voler rivedere l'attaccante classe '87 con la maglia della. Un desiderio ribadito con forza sulle colonne ...