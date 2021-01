Francesco Facchinetti: “Il GF Vip lo vincerà Dayane Mello perché ha preso un sacco di mazzate nella vita” (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesco Facchinetti parla del Grande Fratello Vip 5 Nel nuovo appuntamento di Casa Chi, il salotto di Gabriele Parpiglia ed Alfonso Signorini, tra i vari ospiti intervenuti anche Francesco Facchinetti. L’imprenditore milanese ha detto la sua sul reality show di Canale 5, svelando il gieffino che, a detta sua, vincerà la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una stagione che entrerà nella storia per la sua durata. Infatti, partito lo scorso settembre chiuderà i battenti alla fine di febbraio. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha riferito il conduttore. Per l’ex dj il GF Vip 5 lo vincerà Dayane Mello Intervenuto a Casa Chi di Alfonso Signorini, l’imprenditore Francesco Facchinetti, non c’è ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 10 gennaio 2021)parla del Grande Fratello Vip 5 Nel nuovo appuntamento di Casa Chi, il salotto di Gabriele Parpiglia ed Alfonso Signorini, tra i vari ospiti intervenuti anche. L’imprenditore milanese ha detto la sua sul reality show di Canale 5, svelando il gieffino che, a detta sua,la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una stagione che entreràstoria per la sua durata. Infatti, partito lo scorso settembre chiuderà i battenti alla fine di febbraio. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha riferito il conduttore. Per l’ex dj il GF Vip 5 loIntervenuto a Casa Chi di Alfonso Signorini, l’imprenditore, non c’è ...

