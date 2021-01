Fontana, Forza Italia: “Attivare subito il Mes per consentire vaccinazioni h24” (Di domenica 10 gennaio 2021) Gregorio Fontana, deputato bergamasco di Forza Italia e Questore della Camera, annuncia che “Forza Italia ha richiesto al Governo di Attivare subito il Mes sanitario per consentire di effettuare i vaccini h24, assumere nuovi medici e operatori sanitari, aprire reparti ad hoc e acquistare, come ha già fatto la Germania, dosi aggiuntive di vaccino. Questo consentirebbe di vaccinare più velocemente la popolazione mettendo quindi fine all’emergenza sanitaria e di conseguenza a quella economica. Su questo secondo fronte, in particolare, l’attivazione del Mes consentirebbe di utilizzare lo scostamento annunciato dal ministro per l’economia, anziché per le spese sanitarie, per gli interventi a sostegno delle partite iva, per ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 gennaio 2021) Gregorio, deputato bergamasco die Questore della Camera, annuncia che “ha richiesto al Governo diil Mes sanitario perdi effettuare i vaccini h24, assumere nuovi medici e operatori sanitari, aprire reparti ad hoc e acquistare, come ha già fatto la Germania, dosi aggiuntive di vaccino. Questobbe di vaccinare più velocemente la popolazione mettendo quindi fine all’emergenza sanitaria e di conseguenza a quella economica. Su questo secondo fronte, in particolare, l’attivazione del Mesbbe di utilizzare lo scostamento annunciato dal ministro per l’economia, anziché per le spese sanitarie, per gli interventi a sostegno delle partite iva, per ...

GiancarloGarci6 : RT @CassioMagistris: In Italia comandano ancora le forze che provocarono la strategia della tensione da piazza Fontana a oggi! Casapound fo… - EnzoLorenziBg : RT @Greg_Fontana: Forza Italia ha richiesto al Governo di attivare subito il Mes sanitario per consentire di effettuare i vaccini h24, assu… - ForzaItaliaBerg : RT @Greg_Fontana: Forza Italia ha richiesto al Governo di attivare subito il Mes sanitario per consentire di effettuare i vaccini h24, assu… - Greg_Fontana : Forza Italia ha richiesto al Governo di attivare subito il Mes sanitario per consentire di effettuare i vaccini h24… - arianna20032000 : RT @CassioMagistris: In Italia comandano ancora le forze che provocarono la strategia della tensione da piazza Fontana a oggi! Casapound fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Forza Fontana, Forza Italia: “Attivare subito il Mes per consentire vaccinazioni h24” BergamoNews.it L'addio al Pirellone (via social) di Gallera: "Ho rappresentato una speranza, grazie a tutti"

Proprio nel giorno dell'avvicendamento ufficiale, Gallera - che ha pagato una serie di gaffe che ne hanno minato l'immagine pubblica - ha voluto salutare tutti i lombardi attraverso i suoi social, con ...

Beppe Sala: “Lombardia commissariata da Salvini”/ “Sfidante a Milano? Diktat Lega”

Giuseppe Sala attacca la Lega per i cambi in Regione Lombardia: "commissariati da Salvini, anche mio sfidante a Comune Milano subirà i diktat" ...

Proprio nel giorno dell'avvicendamento ufficiale, Gallera - che ha pagato una serie di gaffe che ne hanno minato l'immagine pubblica - ha voluto salutare tutti i lombardi attraverso i suoi social, con ...Giuseppe Sala attacca la Lega per i cambi in Regione Lombardia: "commissariati da Salvini, anche mio sfidante a Comune Milano subirà i diktat" ...