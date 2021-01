Folle gioco a Milano, due ragazzini si tagliano le guance come Joker: le ferite sono gravi (Di domenica 10 gennaio 2021) «come Joker». Lui ferito al volto, ma in modo non grave. Lei invece, quattordicenne, mostra dei profondi tagli che dalle labbra si allungano sul viso. La loro spiegazione ai medici del pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio, è apparsa subito inverosimile: «Ci hanno aggredito per strada». Le indagini dei carabinieri stanno svelando invece un’altra storia: quelle ferite che deturpano la ragazzina gliele avrebbe inferte l’amico. Forse per un Folle gioco, una “prova di forza”. Soglia del dolore o somiglianza a Joker «Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore», avrebbe detto il ragazzo. Oppure, elemento ancora più sconcertante, per somigliare al Joker. Lo riporta il Corriere della Sera. È una delle ipotesi a cui stanno lavorando i magistrati della ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 gennaio 2021) «». Lui ferito al volto, ma in modo non grave. Lei invece, quattordicenne, mostra dei profondi tagli che dalle labbra si allungano sul viso. La loro spiegazione ai medici del pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio, è apparsa subito inverosimile: «Ci hanno aggredito per strada». Le indagini dei carabinieri stanno svelando invece un’altra storia: quelleche deturpano la ragazzina gliele avrebbe inferte l’amico. Forse per un, una “prova di forza”. Soglia del dolore o somiglianza a«Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore», avrebbe detto il ragazzo. Oppure, elemento ancora più sconcertante, per somigliare al. Lo riporta il Corriere della Sera. È una delle ipotesi a cui stanno lavorando i magistrati della ...

