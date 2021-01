Foggia-Juve Stabia (lunedì 11 gennaio, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 10 gennaio 2021) Primo posticipo di questo 2021 in Serie C e nel girone C ad affrontarsi in questo lunedì sera di gennaio sono il Foggia e la Juve Stabia. I satanelli sono stati la squadra più in forma nel mese dicembre, dove con 4 vittorie consecutive hanno scalato la classifica fino al terzo posto, che condividono assieme ad Avellino InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 10 gennaio 2021) Primo posticipo di questo 2021 in Serie C e nel girone C ad affrontarsi in questosera disono ile la. I satanelli sono stati la squadra più in forma nel mese dicembre, dove con 4 vittorie consecutive hanno scalato la classifica fino al terzo posto, che condividono assieme ad Avellino InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Foggia-Juve Stabia (lunedì 11 gennaio, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Michele86454851 : @irrisolvibile @ruiu19 La mitica “classifica con la moviola” del diversamente sgabuzzinato in cui al secondo posto… - GioacchinoRDiMa : #Juve #Stabia - Allo #Zaccheria un grande classico, le #vespe vogliono riscrivere la storia - newslagoleadait : Dopodomani, alle ore 21.00, il #Foggia scenderà in campo per la prima volta nel 2021: lo farà contro la #JuveStabia… - FCM2001 : Parola al mister 4.a puntata - Foggia-Juve Stabia - -