Fire Emblem e Una Mamma per Amica? Il cross-over che nessuno ha chiesto è ora disponibile come mod (Di domenica 10 gennaio 2021) Fire Emblem: The Sacred Stones è un titolo piuttosto vecchiotto per Game Boy Advance, amato da parecchi fan della serie Fire Emblem, subito dopo i titoli più recenti e i grandi classici come Path of Radiance. Naturalmente, non è un titolo perfetto, ma un fan, l'artista Marlow Dobbe, è riuscito a migliorare sensibilmente l'avventura e ad avvicinare il gioco a quella perfezione assoluta a cui nemmeno i più grandi blockbuster possono aspirare. come? Inserendo i personaggi di Gilmore Girls, serie televisiva nota in Italia come Una Mamma per Amica. Non stiamo parlando di un semplice cambio di spites, ma di vere e proprie aggiunte con numerosi riferimenti alla serie principale, da Lorelei che come classe ha "Madre single" al ...

Grazie al lavoro di un modder con molto tempo libero, ora è possibile giocare Fire Emblem con i personaggi di Gilmore Girls, serie tv nota in Italia come Una Mamma per Amica.

