Fiorentina, Prandelli: “Vittoria importante, Callejon ha qualità. Mercato? In tanti sono scontenti” (Di domenica 10 gennaio 2021) L'allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli parla ai microfoni di Sky dopo la Vittoria sul Cagliari:"Callejon è un giocatore straordinario - esordisce Prandelli - , la sua qualità è indiscutibile. Le vittorie sono sempre importanti, venivamo da buone prestazioni. Vlahovic? Il movimento che ha fatto sul gol è stato importante, vorrei sottolineare l'anticipo di Quarta che ci ha permesso di ripartire con grande velocità. Alcune volte sono troppo coinvolto, mi sembra di essere in tribuna a tifare la squadra, invece devo essere più lucido e fare meglio alcune scelte. Mercato? Sarà una sessione dedicata ai giocatori scontenti, ne abbiamo alcuni anche qui e vedremo. Non abbiamo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) L'allenatore dellaCesareparla ai microfoni di Sky dopo lasul Cagliari:"è un giocatore straordinario - esordisce- , la suaè indiscutibile. Le vittoriesempre impor, venivamo da buone prestazioni. Vlahovic? Il movimento che ha fatto sul gol è stato, vorrei sottolineare l'anticipo di Quarta che ci ha permesso di ripartire con grande velocità. Alcune voltetroppo coinvolto, mi sembra di essere in tribuna a tifare la squadra, invece devo essere più lucido e fare meglio alcune scelte.? Sarà una sessione dedicata ai giocatori, ne abbiamo alcuni anche qui e vedremo. Non abbiamo ...

ItaSportPress : Fiorentina, Prandelli: 'Vittoria importante, Callejon ha qualità. Mercato? In tanti sono scontenti' -… - HypsterCHT : Non avrei mai ripreso Prandelli ma devo ricredermi, ha coraggio e crede nei suoi ragazzi. Ci crede molto più di tan… - ItaSportPress : Serie A, la Fiorentina piega il Cagliari al Franchi. A Prandelli basta Vlahovic - - sfvofficial : RT @PietroLazze: Neanche in casa e a caccia dei 3 punti si cambia modulo. Questo 5-3-2 mascherato è una condanna che ci porteremo avanti ch… - infoitsport : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari: Prandelli sorprende in attacco -