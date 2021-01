Fiorentina, Lirola nemmeno in panchina: sta raggiungendo Marsiglia (Di domenica 10 gennaio 2021) La Fiorentina ha definito il trasferimento di Pol Lirola al Marsiglia: il terzino non era nemmeno in panchina contro il Cagliari La Fiorentina ha definito il trasferimento di Pol Lirola all’Olympique Marsiglia. Il terzino non era nemmeno in panchina contro il Cagliari, essendo stato autorizzato dalla società a raggiungere la città francese per sostenere le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Laha definito il trasferimento di Polal: il terzino non eraincontro il Cagliari Laha definito il trasferimento di Polall’Olympique. Il terzino non eraincontro il Cagliari, essendo stato autorizzato dalla società a raggiungere la città francese per sostenere le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per definire l'operazione - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | Domani le visite mediche di #Lirola con il #Marsiglia - marcoconterio : ???? Pol Lirola a un passo dall'addio alla #Fiorentina: intesa in vista con l'#OM per il prestito con diritto di risc… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? La #Fiorentina fa concorrenza al #Parma per Andrea #Conti ?? Potrebbe essere lui l'erede di #Lirola #LBDV #LeBombeDiVl… - BombeDiVlad : ?? La #Fiorentina fa concorrenza al #Parma per Andrea #Conti ?? Potrebbe essere lui l'erede di #Lirola #LBDV… -