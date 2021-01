Fiorentina | Callejon | “La vittoria di oggi è vita Sarà strano tornare a Napoli”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 10 gennaio 2021) L'esterno della, Josèha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo ladellacontro il Cagliari: "Meritavamo una partita così, ladi stasera è. Nel calcio purtroppo si vive di risultati,è stata una gara sofferta ma siamo riusciti a prendere tre punti molto importanti per noi: ora dobbiamo continuare così. Sono contento per l’assist, era un periodo un po’per me. Qualche partita sono stato in panchina ma ho sempre lavorato, sono testardo. E quando lavori i risultati arrivano".caption id="attachment 1052407" align="alignnone" width="1024", getty/caption ITA Sport Press.