Fiorentina, Callejon: «La vittoria contro il Cagliari è vita. Panchina? Sono testardo» (Di domenica 10 gennaio 2021) José Callejon, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Autore dell’assist per il gol partita, José Callejon è stato uno dei giocatori più in evidenza della Fiorentina nella vittoria odierna contro il Cagliari. Dopo la gara il centrocampista viola ha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Ce lo meritavamo, questa vittoria è vita. Nel calcio si vive di risultati, oggi è stata una gara sofferta ma siamo riusciti a prendere tre punti fondamentali: dobbiamo continuare così. Sono contento per l’assist, era un periodo un po’ strano per me. Qualche partita Sono stato in Panchina ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) José, centrocampista della, ha parlato dopo lail: le sue dichiarazioni Autore dell’assist per il gol partita, Joséè stato uno dei giocatori più in evidenza dellanellaodiernail. Dopo la gara il centrocampista viola ha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Ce lo meritavamo, questa. Nel calcio si vive di risultati, oggi è stata una gara sofferta ma siamo riusciti a prendere tre punti fondamentali: dobbiamo continuare così.contento per l’assist, era un periodo un po’ strano per me. Qualche partitastato in...

