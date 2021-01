Fiorentina-Cagliari 1-0: Vlahovic firma una vittoria fondamentale (Di domenica 10 gennaio 2021) Una rete di Dusan Vlahovic fà tirare un sospiro di sollievo a Prandelli. La rete del serbo ha sbloccato un match complicato, rimasto sul pareggio per oltre 70 minuti. Il guizzo dell’attaccante permette ai Viola di compiere un balzo in classifica, che ora li vede al dodicesimo posto in classifica. Il Cagliari, dopo questa sconfitta, la terza delle ultime cinque partite, invece rimane fermo al sedicesimo posto, a due punti dalla terzultima Genoa. Come è andata la partita? Primo tempo La Fiorentina approccia bene alla gara, il Cagliari invece aspetta. Dopo undici minuti i padroni di casa si rendono pericolosi con Vlahovic che ha sfruttato l’errore di Pisacane. Al 21? Pezzella ci prova di testa senza però preoccupare Cragno. Il Cagliari non è lucidissimo nelle giocate e non riesce ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) Una rete di Dusanfà tirare un sospiro di sollievo a Prandelli. La rete del serbo ha sbloccato un match complicato, rimasto sul pareggio per oltre 70 minuti. Il guizzo dell’attaccante permette ai Viola di compiere un balzo in classifica, che ora li vede al dodicesimo posto in classifica. Il, dopo questa sconfitta, la terza delle ultime cinque partite, invece rimane fermo al sedicesimo posto, a due punti dalla terzultima Genoa. Come è andata la partita? Primo tempo Laapproccia bene alla gara, ilinvece aspetta. Dopo undici minuti i padroni di casa si rendono pericolosi conche ha sfruttato l’errore di Pisacane. Al 21? Pezzella ci prova di testa senza però preoccupare Cragno. Ilnon è lucidissimo nelle giocate e non riesce ...

