Fiorentina Cagliari 1-0 | la decide Vlahovic

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 18:00. Ore 17:40 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita. Ore 18:00 – Squadre in attesa del calcio d’inizio. Ore 18:04 – È cominciata la diciassettesima giornata di Serie A al Franchi. Si gioca. 4? Staff medico in campo – Testa contro testa in area tra Caceres e Lykogiannis. Medicazioni per entrambi. 8? Ci prova il– ...