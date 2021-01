Fiorentina, Bonaventura: «Posizione in classifica non bella» (Di domenica 10 gennaio 2021) Giacomo Bonaventura ha parlato prima di Fiorentina-Cagliari Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Cagliari. «Oggi bisogna vincere. Ci troviamo in una Posizione di classifica non bella e dobbiamo lottare fino alla fine per portare a casa i tre punti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Giacomoha parlato prima di-Cagliari Giacomo, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Cagliari. «Oggi bisogna vincere. Ci troviamo in unadinone dobbiamo lottare fino alla fine per portare a casa i tre punti». Leggi su Calcionews24.com

SOSFanta : ?? #FiorentinaCagliari, formazioni ufficiali: Ribery in tribuna! Bonaventura e Oliva dal 1' ?… - CampoFattore : #Fiorentina, Bonaventura: 'Oggi dobbiamo vincere. Lotteremo fino alla fine per portare a casa i tre punti'… - Fiorentinanews : #Bonaventura: 'Oggi dobbiamo vincere, la nostra posizione in classifica non è bella' #Fiorentina - MatteoDovellini : Confermati Bonaventura e Callejon alle spalle di Vlahovic. A centrocampo Pulgar, in panchina ancora una volta Kouam… - violanews : Probabile formazione: #Callejon più #Bonaventura, #Fiorentina verso il cambio di modulo. Un solo ballottaggio… -