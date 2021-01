Filomena | la tempesta che ha bloccato Madrid e la Spagna

Agenzia_Ansa : Sale a quattro il bilancio dei morti a causa della tempesta di neve #Filomena che si è abbattuta sulla #Spagna, due… - repubblica : Spagna, quattro morti per la tempesta di neve 'Filomena', la più forte in 50 anni [aggiornamento delle 22:33] - SkySport : Olimpia Milano ancora bloccata dalla neve a Madrid, rinviato match contro Cremona - papel61 : RT @iconameteo: La #TempestaFilomena ha travolto la #Spagna con una nevicata record a #Madrid e purtroppo anche vittime. #MadridNevado… - nbozionelosgr : RT @sportli26181512: Olimpia Milano ancora bloccata dalla neve a Madrid, rinviato match contro Cremona: La squadra di Ettore Messina è anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Filomena tempesta

TREVISO – Quest’oggi, mentre le altre squadre saranno impegnate nella quindicesima, ed ultima, giornata del girone d’andata, la De’ Longhi osserverà il turno di riposo, dovuto al ritiro dal campionato ...Roma, 10 gennaio 2021 - Un inizio anno da brividi, è proprio il caso di dirlo. Neve in pianura oggi in Emilia-Romagna, fiocchi anche a Bologna, con la dama bianca che fa capolino in collina anche su M ...