Filippo Nardi chiede scusa per le offese alla Ruta: 'Ma la mia era goliardia'. Barbara D'Urso lo difende (Di domenica 10 gennaio 2021) Filippo Nardi e le sue offese a Maria Teresa Ruta . L'ormai ex inquilino del GfVip a Domenica Live , commenta il comportamento tenuto nella casa, in particolare le battute contro Maria Teresa Ruta, ... Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021)e le suea Maria Teresa. L'ormai ex inquilino del GfVip a Domenica Live , commenta il comportamento tenuto nella casa, in particolare le battute contro Maria Teresa, ...

domenicalive : 'Io ho sofferto quando hai detto quelle cose su mia mamma, come figlia e come donna' Guenda Goria faccia a faccia… - Vale97B : RT @domenicalive: 'Io ho sofferto quando hai detto quelle cose su mia mamma, come figlia e come donna' Guenda Goria faccia a faccia con F… - Rovi70064011 : RT @domenicalive: 'Io ho sofferto quando hai detto quelle cose su mia mamma, come figlia e come donna' Guenda Goria faccia a faccia con F… - infoitcultura : Anteprima Domenica Live, Filippo Nardi sotto processo: ecco cosa succederà - infoitcultura : Filippo Nardi senza freni: 'La mia squalifica dal Gf? Un'ingiustizia gratuita. I concorrenti erano miei complici' -