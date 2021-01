FA Cup | Chelsea-Morecambe 4-0 | poker dei Blues | ma il gol più bello lo sigla la squadra ospite

Leggi su mediagol

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Terzo turno di FA Cup:si è conclusa quattro a zero per ladi casa.FA Cup: vincono, Manchester City e Tottenham. Eliminato il Leeds di Bielsa. I risultatiLa compagine di Frank Lampard vince, convince, e si qualifica con il minimo sforzo. Successo che porta le firme di Mount (18?), Werner (44?), Hudson-Odoi (45?) e Havertz (85?). Il gol piùdi tutta la giornata di FA Cup lo ha peròto la. Ilha infatti reso un tributo speciale a Christian Mbulu, scomparso lo scorso anno, posizionando una cornice con una foto dell'ex difensore sulla panchina di Stamford Bridge.Mbulu, che aveva solo 23 anni, si era unito al club nel gennaio 2020 e dopo aver debuttato per la sua ...