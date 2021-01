Eva Longoria «mamma ansiosa» e gli altri gossip del weekend (Di domenica 10 gennaio 2021) «Mio figlio Santiago è il centro del mio mondo, ma non immaginavo che diventare madre mi avrebbe reso così ansiosa. Per il mondo e per tutto ciò che sta accadendo. Tutto mi spaventa e la mia ansia è alle stelle». Parola di Eva Longoria, che nel diventare madre (di Santiago Enrique, nato il 19 giugno 2018 a Los Angeles) ha scoperto nuove (e inimmaginabili) preoccupazioni. L’attrice l’ha raccontato a The BINGE Guide, in attesa del suo nuovo film, Sylvie’s Love.Ma non è l’unica dichiarazione «da star» dell’ultimo fine settimana. Leggi su vanityfair (Di domenica 10 gennaio 2021) «Mio figlio Santiago è il centro del mio mondo, ma non immaginavo che diventare madre mi avrebbe reso così ansiosa. Per il mondo e per tutto ciò che sta accadendo. Tutto mi spaventa e la mia ansia è alle stelle». Parola di Eva Longoria, che nel diventare madre (di Santiago Enrique, nato il 19 giugno 2018 a Los Angeles) ha scoperto nuove (e inimmaginabili) preoccupazioni. L’attrice l’ha raccontato a The BINGE Guide, in attesa del suo nuovo film, Sylvie’s Love.Ma non è l’unica dichiarazione «da star» dell’ultimo fine settimana.

L'attrice da quando è nato Santiago, ha «l'ansia alle stelle». Chiara Ferragni incinta, invece, ha superato la «paura» di una caduta con una nuova ecografia. E la regina Elisabetta, 94 anni, si è vacc ...

L'attrice da quando è nato Santiago, ha «l'ansia alle stelle». Chiara Ferragni incinta, invece, ha superato la «paura» di una caduta con una nuova ecografia. E la regina Elisabetta, 94 anni, si è vacc ...