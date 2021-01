Enrico Mentana: “Ci ricordiamo tutti cosa facevamo a 20 anni” (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesca Fialdini è emozionata nell’intervistare Enrico Mentana nel suo programma Da noi… a ruota libera. E’ il giornalista che seguiva in televisione quando lei ancora sognava di fare la professione di oggi. Enrico Mentana inizia la sua intervista dal passato, dalla famiglia, da sua madre: “Mia mamma era un concentrato d’amore, tre figli in pochi anni. Si è nascosta con la famiglia dai nazisti perché erano ebrei, si è sposata giovanissima con papà, aveva 25 anni quando sono nato io. Dalle elementari fino al liceo se uscivo di casa c’era lei al balcone per salutarmi”. Scatta un appaluso spontaneo in studio pensando a quel gesto affettuoso e pieno magari di preoccupazione. Ricorda la sua prima maratona in tv, le sue storiche maratone iniziate con la telecronaca del matrimonio di Carlo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesca Fialdini è emozionata nell’intervistarenel suo programma Da noi… a ruota libera. E’ il giornalista che seguiva in televisione quando lei ancora sognava di fare la professione di oggi.inizia la sua intervista dal passato, dalla famiglia, da sua madre: “Mia mamma era un concentrato d’amore, tre figli in pochi. Si è nascosta con la famiglia dai nazisti perché erano ebrei, si è sposata giovanissima con papà, aveva 25quando sono nato io. Dalle elementari fino al liceo se uscivo di casa c’era lei al balcone per salutarmi”. Scatta un appaluso spontaneo in studio pensando a quel gesto affettuoso e pieno magari di preoccupazione. Ricorda la sua prima maratona in tv, le sue storiche maratone iniziate con la telecronaca del matrimonio di Carlo ...

