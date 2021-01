Emorragia cerebrale al quinto mese, l’ospedale tenta qualcosa di nuovo per salvare entrambi (Di domenica 10 gennaio 2021) Una buona notizia dall’ospedale Cardarelli di Napoli dove una giovane in gravidanza ha rischiato di morire ma è stata salvata dai medici della struttura. Ha 24 anni Francesca, una giovane mamma di 24 anni che all’ospedale Cardarelli di Napoli ha visto concludersi positivamente la sua gravidanza nonostante un preoccupante male che rischiava di mettere L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 10 gennaio 2021) Una buona notizia dalCardarelli di Napoli dove una giovane in gravidanza ha rischiato di morire ma è stata salvata dai medici della struttura. Ha 24 anni Francesca, una giovane mamma di 24 anni che alCardarelli di Napoli ha visto concludersi positivamente la sua gravidanza nonostante un preoccupante male che rischiava di mettere L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - SirDistruggere : Il Corriere ci fa sapere che una 90enne è morta di emorragia cerebrale dopo il vaccino Covid, per poi escludere il… - ladyonorato : E anche oggi c’è la vittima “non correlata” del vaccino anti-Covid-19.... - negromanten1 : Donna morta in RSA per emorragia cerebrale, dopo vaccino Pfizer ??????. Pregliasco ha subito fatto l'autopsia a dista… - Veritas92859953 : RT @Corriere: Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al... -