Emergenza Covid | in arrivo nuove dosi di vaccino in Campania

"De Luca sa che domani ci sarà una nuova distribuzione di dosi dei vaccini". Lo ha detto il commissario straordinario per l'Emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della trasmissione di Rai3 "Mezz'ora in più". Sulla nazionale, Arcuri ha confermato l'obiettivo 6 milioni di vaccinati entro la fine di marzo. I contratti aggiuntivi sottoscritti dall'Ue con Pfizer e Moderna consentiranno "di raggiungere quel numero di vaccinati" e "l'Italia otterrà 60 milioni di dosi da questi due produttori per vaccinare 30 milioni di italiani" nel corso dell'anno. "Se verranno autorizzati almeno due degli altri quattro vaccini che l'Unione Europea ha opzionato, il terzo e il quarto, noi riusciremo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti. Se arriveranno anche il quinto e il sesto supereremo questo obiettivo", ha concluso Arcuri.

Nella giornata di oggi,domenica 10 gennaio, in Puglia sono stati registrati 8.510 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 1.162 casi positivi: 503 in provincia di Bari, 100 in provincia di ...

Oggi in Puglia sono stati analizzati 8.510 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati individuati 1.162 nuovi casi per un tasso di positività del 13,6% (ieri era del 13,7%). Inoltre sono stati regi ...

