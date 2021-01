Ecco cosa era 'Gloria' prima che Trump ne facesse uso improprio: i (Di domenica 10 gennaio 2021) Umberto Tozzi contro Donald Trump per colpa della hit internazionale Gloria . Ecco cosa può accadere a un musicista e cantante italiano 'colpevole' di aver creato un pezzo, nel lontano 1979, connubio ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di domenica 10 gennaio 2021) Umberto Tozzi contro Donaldper colpa della hit internazionalepuò accadere a un musicista e cantante italiano 'colpevole' di aver creato un pezzo, nel lontano 1979, connubio ...

lucianonobili : Massimo Rocca, giornalista, blogger del #FattoQuotidiano, ex presidente associazione Stampa Romana, così si esprime… - OfficialASRoma : ?????? TOP 5 ?????? È il terzo marcatore di sempre dell’#ASRoma ???? E noi gli abbiamo chiesto di raccontarci i suoi 5 g… - NicolaPorro : Dottoressa si vaccina e subito dopo risulta positiva al #COVID19. Per #Burioni è una notizia da non pubblicare. Ci… - Franckie661 : @teoxandra Ti ricordi cosa disse Zaia la scorsa primavera quando il virus iniziò a circolare in Italia? 'Ghe credo,… - Aleia08030627 : RT @sergiodesiena: Sapete cosa intendo io per saggezza...!? Passare oltre le provocazioni, la maleducazione il pettegolezzo ... e quant'al… -