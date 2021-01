Ecco cosa ci è sfuggito sugli Usa di oggi La lettura di Pennisi

Leggi su formiche

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ho vissuto più di tre lustri a Washington DC, dapprima come studente alla School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University e poi come funzionario prima e dirigente poi della Banca mondiale. Per diversi anni, anche dopo il mio rientro in Italia, sono andato frequentemente nella città dove ho incontrato mia moglie e dove sono nati i nostri figli e vi hanno vissuto da bambini. Ho seguito con attenzione le elezioni ed il periodo post elettorale sino al drammatico assedio al Campidoglio. Mi sono sempre trattenuto dall’intervenire perché anche quando ero negli Stati Uniti, ospite con un visto G4, ossia para diplomatico, non partecipavo al dibattito politico. Avevo amici americani impegnati in politica, come Seth Tillman, più anziano di me, capo di gabinetto di Fulbright e protagonista dell’azione politica per frenare la guerra nel Sud Est Asiatico, e David Stockman, di ...