E’ un’attrice amatissima, presente in una famosa serie tv, qui era giovanissima: l’avete riconosciuta? (Di domenica 10 gennaio 2021) La riconoscete? Qui era giovanissima, oggi è un’attrice dal tanto incredibile, presente in un’amatissima serie. Oggi è certamente una delle attrici più amate ed apprezzate del panorama cinematografico, ma nella foto appena mostrata era giovanissima, si tratta di uno scatto degli anni ’60, come lei stessa ha riportato. La pubblicazione sul suo profilo instagram ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 gennaio 2021) La riconoscete? Qui era, oggi èdal tanto incredibile,in un’. Oggi è certamente una delle attrici più amate ed apprezzate del panorama cinematografico, ma nella foto appena mostrata era, si tratta di uno scatto degli anni ’60, come lei stessa ha riportato. La pubblicazione sul suo profilo instagram ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

antilleolandesi : RT @AlwaysWith_Can: Un regista pluripremiato, un'attrice amatissima dal pubblico e l'astro nascente del cinema insieme #AllaDeCecco ??????? I… - GambarelliLaura : RT @_dani_ta_6: Grandi novità in casa @DeCecco_pasta Un regista pluripremiato @FerzanOzpetek Un attrice amatissima #geriniclaudia e l'astro… - mariate54217112 : RT @AlwaysWith_Can: Un regista pluripremiato, un'attrice amatissima dal pubblico e l'astro nascente del cinema insieme #AllaDeCecco ??????? I… - Irisy88741043 : RT @_dani_ta_6: Grandi novità in casa @DeCecco_pasta Un regista pluripremiato @FerzanOzpetek Un attrice amatissima #geriniclaudia e l'astro… - Brigida79058009 : RT @_dani_ta_6: Grandi novità in casa @DeCecco_pasta Un regista pluripremiato @FerzanOzpetek Un attrice amatissima #geriniclaudia e l'astro… -

Ultime Notizie dalla rete : un’attrice amatissima The Royals e le principesse più amate. Belle, tristi e rivoluzionarie. FOTO Sky Tg24