È morto Hubert Auriol, leggendario pilota della Dakar: aveva 68 anni (Di domenica 10 gennaio 2021) Si è spento all'età di 68 anni Hubert Auriol, uno dei più grandi piloti della storia della Dakar. Si trovava da alcuni giorni in terapia intensiva.

