E’ morto Antonio Sabato | l’annuncio social | “Sempre e per sempre con te”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. L'attore italo americanoSabáto Sr. èa seguito di complicazioni dovute al Covid 19. Lo annuncia il figlioSabáto Jr, che come come il padre è un attore noto e che nei giorni scorsi ha annunciato la scomparsa del padre sul suo account Twitter (al momento irraggiungibile), postando una foto di famiglia con la didascalia "e per". L'attore ha confermato, quindi, quello che aveva scritto nelle ore precedenti, ovvero che il padre era risultato positivo al coronavirus: "Mio padre è ricoverato in terapia intensiva col Covid in California" aveva scritto sui suoilo scorso 4 gennaio, aggiungendo una preghiera: "Signore fa sì che sia circondato da angeli e puro ...