Dpcm e spostamenti, cosa si potrà fare nei prossimi 5 giorni: chiusure nelle regioni in base all'Rt (Di domenica 10 gennaio 2021) Quella di oggi sarà ancora una giornata in zona arancione, così come previsto dal decreto in vigore fino al 15 di gennaio, quindi con negozi chiusi, divieto di spostamento tra... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 gennaio 2021) Quella di oggi sarà ancora una giornata in zona arancione, così come previsto dal decreto in vigore fino al 15 di gennaio, quindi con negozi chiusi, divieto di spostamento tra...

Psy_Robbbi : RT @Ag83ITA: dal 16 gennaio sarà-pare- confermato in #dpcm il blocco spostamenti tra #regioni.Non è corretto verso gli italiani che hanno u… - f4f62 : RT @MarcoCantamessa: Stabilire le policy su base di criteri, e poi cambiare i criteri così da poter cambiare le policy, è il modo migliore… - Gazzettino : Dpcm e spostamenti, cosa si potrà fare nei prossimi 5 giorni: chiusure nelle regioni in base all'Rt - giuseppe1747 : RT @fanpage: Nuovo #Dpcm in arrivo. Come cambia l'Italia dal 16 Gennaio. - MichelaRoi : RT @MarcoCantamessa: Stabilire le policy su base di criteri, e poi cambiare i criteri così da poter cambiare le policy, è il modo migliore… -