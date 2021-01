“Dose sprecata”: le vergognose offese social al 103enne vaccinato in Toscana (Di domenica 10 gennaio 2021) Nell’epoca dei social network, che per definizione garantiscono il diritto di parola a chiunque, sono all’ordine del giorno le polemiche sterili. La rete è invasa dai leoni da tastiera che quotidianamente sputano sentenze, spargono odio e vomitano giudizi. Questa volta a finire nel mirino degli haters è Basilio Pompei, 103 anni, macellaio in pensione di Pontassieve, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 10 gennaio 2021) Nell’epoca deinetwork, che per definizione garantiscono il diritto di parola a chiunque, sono all’ordine del giorno le polemiche sterili. La rete è invasa dai leoni da tastiera che quotidianamente sputano sentenze, spargono odio e vomitano giudizi. Questa volta a finire nel mirino degli haters è Basilio Pompei, 103 anni, macellaio in pensione di Pontassieve, L'articolo NewNotizie.it.

