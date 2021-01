Dopo il GF Vip, Francesco Oppini cambia casa e va a convivere (Di domenica 10 gennaio 2021) Il figlio di Alba Parietti cambia vita Dopo il reality di Canale 5 Francesco Oppini lascia la casa di Alba Parietti e ne compra una tutta per lui e la sua compagna Cristina. Resta comunque vicino all’abitazione di sua madre. Infatti le due case sono vicine. Adesso per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip c’è una priorità: costruire la sua famiglia. “L’ordine delle cose è la convivenza e un figlio. Poi penseremo anche al matrimonio. Per quanto ci riguarda, le nozze per il momento possono aspettare, diventare genitori ha la priorità”, dice l’ex gieffino vip. Dopo il GF per lui tante belle novità: anche un posto per la prossima stagione del programma sportivo “TikiTaka”. Intanto la nuova casa non è stata acquistata con i guadagni ottenuti dalla sua partecipazione al ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Il figlio di Alba Pariettivitail reality di Canale 5lascia ladi Alba Parietti e ne compra una tutta per lui e la sua compagna Cristina. Resta comunque vicino all’abitazione di sua madre. Infatti le due case sono vicine. Adesso per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip c’è una priorità: costruire la sua famiglia. “L’ordine delle cose è la convivenza e un figlio. Poi penseremo anche al matrimonio. Per quanto ci riguarda, le nozze per il momento possono aspettare, diventare genitori ha la priorità”, dice l’ex gieffino vip.il GF per lui tante belle novità: anche un posto per la prossima stagione del programma sportivo “TikiTaka”. Intanto la nuovanon è stata acquistata con i guadagni ottenuti dalla sua partecipazione al ...

MirkoThePanda : RT @Tallutina: Che poi, dopo tutto questo bordello, io ancora mi chiedo: Ma chi cazzo me l'ha fatto fare di guardarmi questo gf vip? A s… - Tallutina : Che poi, dopo tutto questo bordello, io ancora mi chiedo: Ma chi cazzo me l'ha fatto fare di guardarmi questo gf v… - callmetinatina : @mssimonamuscio Ma adorooo ahahaha sono convinta capiterebbe anche a me se solo ogni tanto cambiassi canale e smett… - vip_bina : @GianJavierDL @eliscimmiotta ma dopo Tommy si è alzato di scatto...è andato in confessionale? - sfanculin : E dopo le 24 (passate) la storia regalo/vip #CePostaPerTe con argentero. Maria non ha problemi con gli ospiti anch… -