'Domenica Live', parla il fratello di Andrea Zenga e racconta la sua verità sul loro rapporto con papà Walter Zenga (Di domenica 10 gennaio 2021) L'ingresso tra le new entry di Andrea Zenga al Grande fratello Vip, ha inevitabilmente spostato i riflettori sul suo rapporto travagliato ma allo stesso tempo quasi inesistente con il suo papà, il famoso calciatore Walter Zenga. Il gieffino aveva espresso in diretta su Canale 5, durante un momento dedicato a lui, tutta la sofferenza provata durante alcune fasi della sua crescita in cui suo padre è stato totalmente assente. Walter, una volta presa consapevolezza di quanto detto dal figlio, aveva duramente replicato attraverso le sue pagine social. Nei salotti di Domenica Live, Barbara D'Urso ha voluto approfondire la questione con un ospite speciale: Nicolò Zenga, figlio anche lui del ...

