Domenica In, telefonata a sorpresa in diretta: Beppe Fiorello spiazzato (Di domenica 10 gennaio 2021) A Domenica In omaggio speciale al grande Domenico Modugno. In studio Beppe Fiorello presenta il suo show Penso che un sogno così, ideato nel ricordo del grande cantautore napoletano. E proprio la moglie del compianto Modugno telefona in diretta nella puntata di oggi: è questo il sorprendente regalo di Mara Venier per il suo ospite. Beppe Fiorello: telefonata a sorpresa A Domenica In è ospite Beppe Fiorello, che torna domani sera in prima serata su Rai1 con Penso che un sogno così. Uno show musicale all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento che, già dal titolo, si presente come un omaggio al grande Domenico Modugno. Ospite di Mara Venier, l’attore e showman è già stato grande protagonista in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 gennaio 2021) AIn omaggio speciale al grande Domenico Modugno. In studiopresenta il suo show Penso che un sogno così, ideato nel ricordo del grande cantautore napoletano. E proprio la moglie del compianto Modugno telefona innella puntata di oggi: è questo il sorprendente regalo di Mara Venier per il suo ospite.In è ospite, che torna domani sera in prima serata su Rai1 con Penso che un sogno così. Uno show musicale all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento che, già dal titolo, si presente come un omaggio al grande Domenico Modugno. Ospite di Mara Venier, l’attore e showman è già stato grande protagonista in ...

AllenatoreASR : RT @Fil_Biafora: Domenica c'è stata una telefonata tra #Fonseca e l'agente di #Bernard: il brasiliano resta uno dei primi nomi per rinforza… - dorisjuveday : L’ AlexSandro di Domenica sera con Udinese non ci sarà con il Milan. Nessuna telefonata all’ Asl ... è un segno del… - nanytheDT : #StatiUniti: Donald #Trump sabato ha chiesto a Brad #Raffensperger (eletto repub responsabile delle elezioni in Geo… - GHERARDIMAURO1 : - gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN, LA TELEFONATA DI CELENTANO: 'IO E CLAUDIA FAREMO IL VACCINO' -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica telefonata Domenica Fvg arancione, lunedì "giallo": il balletto dei colori disorienta i consumatori Il Piccolo Domenica In, telefonata a sorpresa in diretta: Beppe Fiorello spiazzato

A Domenica In è ospite Beppe Fiorello, che torna domani sera in prima serata su Rai1 con Penso che un sogno così. Uno show musicale all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento che, già dal ...

Mastella e la telefonata ‘elettorale’ ai Beneventani: “Non vorrei tornassero quelli che c’erano prima…

Tanta politica nell’oramai consueta telefonata della domenica di Mastella ai beneventani. Il sindaco, nella sua chiamata registrata, prima ha ricordato le recenti novità in tema di depuratore e screen ...

A Domenica In è ospite Beppe Fiorello, che torna domani sera in prima serata su Rai1 con Penso che un sogno così. Uno show musicale all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento che, già dal ...Tanta politica nell’oramai consueta telefonata della domenica di Mastella ai beneventani. Il sindaco, nella sua chiamata registrata, prima ha ricordato le recenti novità in tema di depuratore e screen ...