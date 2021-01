Domenica In, Sandra Milo parla del fidanzato di 49 anni (Di domenica 10 gennaio 2021) La puntata di oggi di Domenica In Oggi 10 gennaio è andata in onda la diciottesima puntata di Domenica In con la conduzione di Mara Venier. Tanti ospiti in studio e in collegamento. Leggi anche Domenica In, gli ospiti di oggi 10 gennaio: Giuseppe Fiorello, Vecchioni, Sandra Milo UN NUOVO AMORE PER Sandra Milo La celebre attrice Sandra Milo è stata una delle grandi ospiti di Mara Venier quest’oggi. Le due amiche hanno parlato della vita di Sandra. Non soltanto dei ricordi di gioventù, bensì della sua nuova vita con un nuovo amore. L’11 marzo compirà 88 anni ma continua ad amare. Lui è un famoso e facoltoso imprenditore, Alessandro. Ha raccontato davanti alle telecamere della Rai come ha ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 gennaio 2021) La puntata di oggi diIn Oggi 10 gennaio è andata in onda la diciottesima puntata diIn con la conduzione di Mara Venier. Tanti ospiti in studio e in collegamento. Leggi ancheIn, gli ospiti di oggi 10 gennaio: Giuseppe Fiorello, Vecchioni,UN NUOVO AMORE PERLa celebre attriceè stata una delle grandi ospiti di Mara Venier quest’oggi. Le due amiche hannoto della vita di. Non soltanto dei ricordi di gioventù, bensì della sua nuova vita con un nuovo amore. L’11 marzo compirà 88ma continua ad amare. Lui è un famoso e facoltoso imprenditore, Alessandro. Ha raccontato davanti alle telecamere della Rai come ha ...

zazoomblog : SANDRA MILO E IL FIDANZATO ALESSANDRO RORATO- Sorpresa a Domenica In: un biglietto... - #SANDRA #FIDANZATO… - Notiziedi_it : Domenica In, Sandra Milo parla del fidanzato 49enne: “Il sogno di noi donne” - zazoomblog : Domenica In Sandra Milo parla dei suoi grandi amori e riceve una sorpresa in diretta - #Domenica #Sandra #parla… - andreaferriero_ : Cara Zia Mara, È stata una bella domenica in tua compagnia, Fiorello, Vecchioni, il momento vaccini, una Sandra Mil… - RMvoice1 : Beppe Fiorello, Sandra Milo, Roberto Vecchioni .... i tortellini in brodo a pranzo .... caffé .... Ferrero Rocher… -