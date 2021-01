Domenica In | Pierluigi Diaco apre il suo cuore | “È la persona migliore”

(Di domenica 10 gennaio 2021) AIn arriva un grande amico di Mara Venier:. Il conduttore radiofonico e noto volto tv racconta frammenti della sua vita, a cominciare dall’amore che lo lega al marito Alessio Orsingher. La dedica al suo uomo è romantica: “Lache io abbia mai conosciuto“.innamorato del suo Alessioil suoIn, ospite della grande amica Mara Venier. Assieme a lei il conduttore radio e tv ha condiviso momenti importanti della sua vita e in lei ha sempre trovato una fidata consigliera. Tra i numerosi capitoli che popolano il libro della sua vita, spicca senza ombra di dubbio l’amore per il marito Alessio ...

mauriziopompil1 : @PierluigiCoraz1 Grazie molte Pierluigi buongiorno e buona domenica anche a te - MontiFrancy82 : A #DomenicaIn ospiti @BeppeFiorello @RVecchioni #SandraMilo #PierluigiDiaco #ValeriaFabrizi @CarContiRai… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @BeppeFiorello @RVecchioni #SandraMilo #PierluigiDiaco #ValeriaFabrizi @CarContiRai… - SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Giuseppe Fiorello, Roberto vecchioni, Sandra Milo, Pierluigi Diaco, Valeria Fabrizi, Carlo Con… - marcoluci1 : RT @TweetNotizie: Domenica In anticipazioni, gli ospiti di Mara Venier: Giuseppe Fiorello, Roberto Vecchioni, Sandra Milo, Pierluigi Diaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Pierluigi

Pierluigi Diaco apre il suo cuore a Domenica In, ospite della grande amica Mara Venier. Assieme a lei il conduttore radio e tv ha condiviso momenti importanti della sua vita e in lei ha sempre trovato ...Mara Venier svela un retroscena su Pierluigi Diaco: “Eri un po’ tormentato” A Domenica In non poteva non mancare un amico di Mara Venier: Pierluigi Diaco.