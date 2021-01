Domenica In, Mara Venier rivela il suo più grande sogno da bambina (Di domenica 10 gennaio 2021) Mara Venier è in vena di confidenze e, quest’oggi a Domenica In, rivela la sua ambizione di quando era bambina. Nel corso di un’intervista alla grande Valeria Fabrizi, la conduttrice ammette ironicamente che le avrebbe fatto piacere ottenere una parte nella fiction e rivela: “Io volevo fare la suora“. Valeria Fabrizi ospite a Domenica In A Domenica In grande ospite, in chiusura di puntata è Valeria Fabrizi. L’attrice è attualmente protagonista della sesta edizione di Che Dio ci aiuti, iniziata da pochi giorni e in onda questa sera con la seconda puntata. Al suo fianco, nel ricco cast della fiction targata Rai, anche Elena Sofia Ricci e giovani attori come Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana Del ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 gennaio 2021)è in vena di confidenze e, quest’oggi aIn,la sua ambizione di quando era. Nel corso di un’intervista allaValeria Fabrizi, la conduttrice ammette ironicamente che le avrebbe fatto piacere ottenere una parte nella fiction e: “Io volevo fare la suora“. Valeria Fabrizi ospite aIn AInospite, in chiusura di puntata è Valeria Fabrizi. L’attrice è attualmente protagonista della sesta edizione di Che Dio ci aiuti, iniziata da pochi giorni e in onda questa sera con la seconda puntata. Al suo fianco, nel ricco cast della fiction targata Rai, anche Elena Sofia Ricci e giovani attori come Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana Del ...

EOsservo : RT @NathanDelMare: La Zia Mara che la domenica pomeriggio su RAI1 parla con tale “normalità” di un amore gay, è la tv che ci piace #LaZiaMa… - LaStronzaCarina : RT @NathanDelMare: La Zia Mara che la domenica pomeriggio su RAI1 parla con tale “normalità” di un amore gay, è la tv che ci piace #LaZiaMa… - NathanDelMare : La Zia Mara che la domenica pomeriggio su RAI1 parla con tale “normalità” di un amore gay, è la tv che ci piace #LaZiaMara. #domenicain - tempoweb : Due piatti di amatriciana e... #MaraVenier documenta tutto, #AlessiaMarcuzzi beccata così VIDEO… - gagasmysun : Zia Mara che passa la scopa su domenica in SHE’S ME I’M HER -