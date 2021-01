Diretta Renate Pro Sesto risultato 0-0 streaming video tv | in campo | si gioca!

(Di domenica 10 gennaio 2021)Proe tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C.

Fantacalciok : Renate – Pro Sesto: diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Renate

Diretta Renate Pro Sesto. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...Dopo la gara con la Juventus U23, la Carrarese chiuderà il girone di ritorno domenica 17 gennaio in casa della Pro Vercelli (19^ giornata). La partita è stata anticipata alle ore 15 e verrà trasmessa ...