Diretta/ Juventus Fiorentina donne (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Di domenica 10 gennaio 2021) Diretta Juventus Fiorentina. streaming video e tv del match valevole per la finale della Supercoppa Italiana femminile. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)e tv del match valevole per la finale della Supercoppa Italiana femminile.

JuventusTV : Alle ? 14:30 in diretta le parole di @Pirlo_official alla vigilia di #JuveSassuolo ??? Qui ??… - JuventusTV : Una Supercoppa Italiana Femminile da vivere tutti insieme in diretta a partire dalle ore 12! ?? ?? Pre partita con l… - JuventusTV : ? LIVE ORE 12.00 ? Una lunga diretta da vivere tutti insieme! ?? Dal pre partita fino al post, con tutte le emozio… - Domenico1oo777 : RT @JuventusTV: ? LIVE ORE 12.00 ? Una lunga diretta da vivere tutti insieme! ?? Dal pre partita fino al post, con tutte le emozioni della… - infoitsport : Juventus-Sassuolo: dove vederla in diretta TV e streaming -