Diretta/ Fiorentina Cagliari (risultato finale 1-0) video tv: Vlahovic stende Di Fra! (Di domenica 10 gennaio 2021) Diretta Fiorentina Cagliari. Streaming video e tv del match valevole per la diciassettesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021). Streaminge tv del match valevole per la diciassettesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

rep_firenze : Diretta Fiorentina-Cagliari 1-0: Dragowski para, Vlahovic segna [di Francesco Carci] [aggiornamento delle 20:00] - Fiorentinanews : Finisce qui! La #Fiorentina vince per 1?-0? contro il #Cagliari. Prima vittoria del 2021 per i viola. - Fiorentinanews : #FiorentinaCagliari 1?-0? 86' Sostituzioni nel #Cagliari : escono #Sottil e #Oliva, vanno in campo #Cerri e… - Fiorentinanews : #FiorentinaCagliari 1?-0? 82' Cambi anche per la #Fiorentina: escono #Callejon e #Vlahovic, tocca a #BorjaValero e… - rep_firenze : Diretta Fiorentina-Cagliari 1-0: Vlahovic la sblocca nella ripresa [di Francesco Carci] [aggiornamento delle 19:37] -