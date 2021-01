Digitale terrestre, arriva il nuovo DVB-T2: tutto quello che c’è da sapere (Di domenica 10 gennaio 2021) Per continuare a vedere la tv col Digitale terrestre ci aspettano dei grandi cambiamenti. Dopo il passaggio precedente dall’analogico al Digitale con l’inserimento delle frequenze DVB-T che abbiamo iniziato a conoscere qualche anno fa, ecco che arriva un’altra svolta. Il passaggio al DVB-T2, ma cosa comporta e quando diventerà ufficiale? Le date del nuovo Digitale terrestre Il passaggio sarà graduale ma avverrà in tutta Italia secondo 3 fasi: Area 2 e 3: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021; Area 1: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022; Area 4: Sicilia, Calabria, Puglia, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Per continuare a vedere la tv colci aspettano dei grandi cambiamenti. Dopo il passaggio precedente dall’analogico alcon l’inserimento delle frequenze DVB-T che abbiamo iniziato a conoscere qualche anno fa, ecco cheun’altra svolta. Il passaggio al DVB-T2, ma cosa comporta e quando diventerà ufficiale? Le date delIl passaggio sarà graduale ma avverrà in tutta Italia secondo 3 fasi: Area 2 e 3: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021; Area 1: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022; Area 4: Sicilia, Calabria, Puglia, ...

FValsabbia : RT @LauraCarloBravi: #Oggi #sabato #9gennaio 2021 dalle 21.10 su @RaiMovie (canale 24 del Digitale Terrestre) va in onda il #film #BenIsBa… - StellaAzzurraRo : ??MATCHDAY?? ?? Stella Azzurra Roma vs Pistoia Basket ?? @lnpsocial Round 10 ? 17:00 ?? PalaCoccia, Veroli ?? Mediasport… - thewaterflea : RT @DavveroTv: Davvero TV ti ricorda: chi non risiede in Lombardia (canale 606),Veneto e Piemonte (canale 607 ) Lazio (canale 632) ed Emili… - MarcoDiMaro : Parma Lazio in HD e non Udinese Napoli. Il servizio Sky sul digitale terrestre è una merda. Ok. Ok. Par mill an… - infoitscienza : Digitale Terrestre e lo swicht off: la lista delle Tv compatibili -