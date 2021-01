Digital tax italiana, meriti e torti della strigliata Usa. Scrive Da Empoli (Di domenica 10 gennaio 2021) Proprio nei giorni in cui l’attenzione del mondo era rivolta a Washington per ben altre ragioni, dalla capitale americana sono arrivate due novità, apparentemente contraddittorie, sul dossier relativo alla tassazione Digitale. Da un lato il Governo Usa ha sospeso le ritorsioni commerciali nei confronti dell’imposta sui servizi Digitali in vigore dallo scorso novembre in Francia e che ricade sproporzionatamente su imprese statunitensi. Ritorsioni che avrebbero comportato, a partire proprio dal 6 gennaio, l’imposizione di un dazio del 25% su beni importati come borse e cosmetici per un valore pari a 1,3 miliardi di dollari. Dall’altro, è stato pubblicato il rapporto dell’Ufficio del rappresentante per il commercio statunitense sull’imposta sui servizi Digitali italiana, approvata dalla legge di bilancio 2020 e che ... Leggi su formiche (Di domenica 10 gennaio 2021) Proprio nei giorni in cui l’attenzione del mondo era rivolta a Washington per ben altre ragioni, dalla capitale americana sono arrivate due novità, apparentemente contraddittorie, sul dossier relativo alla tassazionee. Da un lato il Governo Usa ha sospeso le ritorsioni commerciali nei confronti dell’imposta sui servizii in vigore dallo scorso novembre in Francia e che ricade sproporzionatamente su imprese statunitensi. Ritorsioni che avrebbero comportato, a partire proprio dal 6 gennaio, l’imposizione di un dazio del 25% su beni importati come borse e cosmetici per un valore pari a 1,3 miliardi di dollari. Dall’altro, è stato pubblicato il rapporto dell’Ufficio del rappresentante per il commercio statunitense sull’imposta sui servizi, approvata dalla legge di bilancio 2020 e che ...

PatriCaligiuri : RT @martadassu: Grazie a tutti per i commenti, a me pare un dibattito decisivo - al di là del caso di Trump. Il problema della regolazione,… - daempoli : RT @formichenews: Gli Usa, la digital tax e l’occasione G20 Ecco perché quel documento del governo americano non è da sottovalutare... L… - sfnlcd : RT @formichenews: Gli Usa, la digital tax e l’occasione G20 Ecco perché quel documento del governo americano non è da sottovalutare... L… - formichenews : Gli Usa, la digital tax e l’occasione G20 Ecco perché quel documento del governo americano non è da sottovalutare… - martadassu : Grazie a tutti per i commenti, a me pare un dibattito decisivo - al di là del caso di Trump. Il problema della rego… -

Ultime Notizie dalla rete : Digital tax Digital tax senza confini Ipsoa Web (digital) tax, l’Italia eviti la fuga in avanti. Cerra spiega perché

Andare avanti da soli espone a inevitabili "retaliation". Sulla tassazione digitale meglio lavorare insieme fra partner Ue e Usa, senza remore ma neanche scatti in avanti. L'analisi di Rosario Cerra, ...

La digital tax è già in vigore, ora gli Usa minacciano dazi

Era esattamente il giorno della Befana quando l’Office of the United States Trade Representative (UsTR), che risponde direttamente alla Casa Bianca, ha depositato un rapporto su un’indagine iniziata a ...

Andare avanti da soli espone a inevitabili "retaliation". Sulla tassazione digitale meglio lavorare insieme fra partner Ue e Usa, senza remore ma neanche scatti in avanti. L'analisi di Rosario Cerra, ...Era esattamente il giorno della Befana quando l’Office of the United States Trade Representative (UsTR), che risponde direttamente alla Casa Bianca, ha depositato un rapporto su un’indagine iniziata a ...