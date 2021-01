Diciottenne sequestrato e costretto a consegnare soldi e IPhone | arrestato 31enne di Salerno

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’aiuto di un complice aveva aggredito eun, caricandolo a bordo del proprio Suv e conducendolo a casa. Un sequestro di persona a scopo di estorsione: ilveniva infatti percosso ripetutamente con una mazza da baseball ed era cosìil propriononchè – tramite i propri familiari – 1400 euro in contanti. I fatti risalgono alla notte del 5 giugno scorso, a. E proprio un salernitano, unpregiudicato residente nella zona orientale della città, è stato oggidagli agenti della Polizia di Stato. Ad aggravare la situazione dell’essersi allontanato dalla sua abitazione mentre era posto agli arresti ...

Ultime Notizie dalla rete : Diciottenne sequestrato

Zerottonove.it

Continuano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Attenzione massima per i quartieri San Giuseppe, Montecalvario, Avvocata, ...Sequestrati in uno stabile anche droga e 12 proiettili 9x21 mm, rinvenuti in un’intercapedine di un muro perimetrale ...