Di Maria, la Juventus prepara l'offerta? Oltre a cercare una quarta punta da inserire subito nell'organico di Andrea Pirlo, la Juventus sta già programmando i possibili colpi da piazzare nel mercato estivo. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, il club bianconero avrebbe presentato un'offerta per assicurarsi l'esterno argentino del Psg, Angel Di Maria, classe' 88, in scadenza di contratto nel giugno del 2021. La Juventus ci prova per Di Maria? Già avvezza ad operazioni di questo tipo(vedi Pogba e Pirlo), la Juventus ci starebbe provando di nuovo a piazzare l'ennesimo colpo a parametro zero. Inoltre, il Psg non sembra intenzionato a rinnovare il contratto ad un giocatore di 33 anni e con un ingaggio pari a 12 milioni di euro annui. Ecco perchè Di Maria ha incaricato il suo agente, Jorge Mendes, di avviare ...

