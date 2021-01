«Dexter» | Clancy Brown come antagonista e quel che sappiamo sul revival

Leggi su vanityfair

(Di domenica 10 gennaio 2021) Dexter non avrà un revival, ma un sequel, capace – da proclami – di riscattare un finale di dubbio gusto. «Faccio parte di quel gruppo di persone che si è chiesto che fine abbia fatto quel ragazzo», ha ammesso Michael C. Hall, interprete, nella serie televisiva, dell’ematologo forense, serial killer per necessità. «La gente ha sempre pensato che quel finale fosse insoddisfacente. C’è stata sempre la speranza che emergesse un’altra storia che valesse la pena raccontare», ha continuato l’attore, spiegando come il revival tanto agognato non sia altro che un sequel.