Devil May Cry, il doppiatore di Dante nuovamente nella bufera per i suoi commenti sull'assalto del Campidoglio (Di domenica 10 gennaio 2021) Come sicuramente saprete, qualche giorno fa in America, un gruppo di simpatizzanti del Presidente uscente Donald Trump, ha preso d'assalto il palazzo del Campidoglio, compiendo diversi crimini di natura penale e federale, tutto per bloccare l'ufficialità dell'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden. Se, da una parte, c'è chi condanna queste persone, l'idea che incarnano e ciò che hanno causato, c'è anche chi minimizza l'accaduto e sostiene che non hanno fatto nulla di male o, almeno, che non debbano essere etichettati come dei terroristi o degli attentatori. Fra queste persone, chiaramente simpatizzanti repubblicani, possiamo trovare anche dei nomi molto noti dell'industria videoludica e colui che sta facendo più discutere in questo momento è sicuramente Reuben Langdon il quale, per chi non lo sapesse, presta la sua ... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 gennaio 2021) Come sicuramente saprete, qualche giorno fa in America, un gruppo di simpatizzanti del Presidente uscente Donald Trump, ha preso d'il palazzo del, compiendo diversi crimini di natura penale e federale, tutto per bloccare l'ufficialità dell'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden. Se, da una parte, c'è chi condanna queste persone, l'idea che incarnano e ciò che hanno causato, c'è anche chi minimizza l'accaduto e sostiene che non hanno fatto nulla di male o, almeno, che non debbano essere etichettati come dei terroristi o degli attentatori. Fra queste persone, chiaramente simpatizzanti repubblicani, possiamo trovare anche dei nomi molto noti dell'industria videoludica e colui che sta facendo più discutere in questo momento è sicuramente Reuben Langdon il quale, per chi non lo sapesse, presta la sua ...

Il doppiatore di Dante, Reuben Langdon, ha pubblicato su Twitter dei commenti poco felici riguardanti il recente assalto al Campidoglio e le reazioni della rete non sono state felici.

Critiche sull’attore di Dante in Devil May Cry per le esternazioni su Trump e i fatti di Washington

Reuben Langdon torna a far parlare di sé: l'attore che è Dante in Devil May Cry ha creato polemiche sui social dopo gli scontri al Campidoglio.

