Deputato negazionista tedesco si salva dal Covid, ma insiste: "La pandemia non esiste" (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ stato in fin di vita per Covid, ma una volta uscito dall’ospedale, ha continuato a negare l’esistenza della pandemia. A Thomas Seitz, Deputato AfD, non è bastato di essere scampato per un pelo alla morte a causa del Covid. Appena uscito dall’ospedale, ha ringraziato “dal profondo del cuore” i medici, e ha negato ancora una volta con dichiarazioni pubbliche la pandemia. Scrive infatti su Facebook: “Sono diviso interiormente, perché, da un lato, sono grato per la seconda possibilità di vita” ma dall’altro credo che “nel 2020 il governo federale abbia dato fondo al 90% delle risorse necessarie per il futuro dei nostri figli. Le restrizioni imposte per il virus erano inutili, inadeguate e controproducenti” ha ribadito. E ha aggiunto: “Non ho mai negato l’esistenza del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ stato in fin di vita per, ma una volta uscito dall’ospedale, ha continuato a negare l’nza della. A Thomas Seitz,AfD, non è bastato di essere scampato per un pelo alla morte a causa del. Appena uscito dall’ospedale, ha ringraziato “dal profondo del cuore” i medici, e ha negato ancora una volta con dichiarazioni pubbliche la. Scrive infatti su Facebook: “Sono diviso interiormente, perché, da un lato, sono grato per la seconda possibilità di vita” ma dall’altro credo che “nel 2020 il governo federale abbia dato fondo al 90% delle risorse necessarie per il futuro dei nostri figli. Le restrizioni imposte per il virus erano inutili, inadeguate e controproducenti” ha ribadito. E ha aggiunto: “Non ho mai negato l’nza del ...

