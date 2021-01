Delitto Gucci | il documentario sulla moglie Patrizia Reggiani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo 26 anni della morte del grande signore della moda Maurizio, l’excondannata come mandante per il suo omicidio nel lontano 1995, si racconta nel«Lady– La storia di», disponibile dall’11 gennaiopiattaforma Discovery+. Nelracconta ile la sua vita come è cambiata. Ladyracconta alla piattaforma Discovery+ l’omicidio del marito Mauriziosi presenta con un tailleur rosa confetto accompagnata da eleganti bracciali che fanno da corredo ai suoi gesti eleganti. Racconta con fierezza e in maniera disinvolta la sua vita a distanza ...