De Luca | “Esaurite le prime dosi di vaccino | in Campania percentuale più alta di vaccinazioni”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 gennaio 2021) Vincenzo De, governatore della Regione, attraverso la propria pagina Facebook ha annunciato oggi che la, prima tra le altre regioni ha esaurito lediricevute per il coronavirus ancora nella giornata di ieri laha raggiunto, con il 90%, lapiùd’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono leconsegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi. Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato. Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo ...