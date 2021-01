Dakar 2021 settma tappa | i primi verdetti della “maratona”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo la giornata di riposo, lariprende le attività per l’edizione, inaugurando la prima e unicaMarathon. In questa prova difficile, abbiamo due vincitori a sorpresa in un rally che quest’anno si sta mostrando assai combattuto. Yazeed Al Rajihi è trionfatore nella classe auto, nella quale Stephane Peterhansel guadagna qualche spicciolo sull’inseguitore Nasser Al Attiyah. Ricky Brabec è il primoclasse moto, posizione che non occupava dal Prologo. La classifica generale delle due ruote è cortissima, con ben sei piloti racchiusi nell’arco di dieci minuti. Domani, la seconda parteMarathon., com’è il percorsosettima? La settima...