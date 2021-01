Dai bambini agli adulti | perchè parlare con il cane ci fa bene

Leggi su dilei

(Di domenica 10 gennaio 2021) Quattro zampe, la coda, due occhioni attenti, orecchie morbide che attirano carezze, un cuore grandissimo: Il. Non parla eppure noi parliamo con lui/lei. Parliamo tanto, ci viene spontaneo, loro ci danno segno di capire e ci rispondono. La naturalità della conversazione a parole con ilè a mio parere una delle manifestazioni più chiare di come sia straordinaria la relazione tra cani e umani. I cani tra di loro non parlano eppure le parole sono parte della loro normalità con noi. I cani non si affidano solo alle parole nelle comunicazioni da noi ma possiamo ipotizzare senza paura di sbare troppo che sarebbero ben sorpresi se smettessero di sentire le nostre voci. Che nella comunicazione tra di loro i cani non usino le parole è la ragione per cui diversi sostengono che non dovremmocon loro. Molto ...