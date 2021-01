Da Trump a Q-Anon, se la censura è un boomerang (anche per gli 007) (Di domenica 10 gennaio 2021) Sgombriamo il campo da possibili equivoci. Le immagini dell’irruzione a Capitol Hill dei giorni scorsi disturbano e preoccupano molto. La responsabilità indiretta (nello scenario più benevolo) del presidente Donald Trump a riguardo, anche. Se non quella legale, sicuramente quella politica. Detto questo, rimane aperto il giudizio sul comportamento subito successivo a questi eventi da parte dei giganti di internet. Riassumiamo: Facebook e Instagram bloccano l’account di Trump a tempo indefinito; Twitter addirittura cancella il suo account (sia privato che quello ufficiale da Potus); Google impedisce la possibilità di scaricare sui cellulari l’app di Parler (l’alter ego di Twitter che piace molto ai conservatori americani). E così via. Non voglio entrare qua sull’aspetto legale e normativo della cosa. Chi scrive ha ad esempio qualche ... Leggi su formiche (Di domenica 10 gennaio 2021) Sgombriamo il campo da possibili equivoci. Le immagini dell’irruzione a Capitol Hill dei giorni scorsi disturbano e preoccupano molto. La responsabilità indiretta (nello scenario più benevolo) del presidente Donalda riguardo,. Se non quella legale, sicuramente quella politica. Detto questo, rimane aperto il giudizio sul comportamento subito successivo a questi eventi da parte dei giganti di internet. Riassumiamo: Facebook e Instagram bloccano l’account dia tempo indefinito; Twitter addirittura cancella il suo account (sia privato che quello ufficiale da Potus); Google impedisce la possibilità di scaricare sui cellulari l’app di Parler (l’alter ego di Twitter che piace molto ai conservatori americani). E così via. Non voglio entrare qua sull’aspetto legale e normativo della cosa. Chi scrive ha ad esempio qualche ...

Mentre la leader democratica della Camera chiede di controllare Trump e le armi nucleari al Pentagono, il vero problema dietro e oltre al presidente sono le milizie dell'ultra-destra e la fusione con ...

Dicono che Trump è stato derubato delle elezioni e contestano l’informazione maistream, cercando sempre verità alternative. Ovviamente anche l’assalto al Congresso Usa è una messa in scena ...

