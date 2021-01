Da Autostrade al ponte sullo Stretto, fino alle nomine: i 30 punti mandati da Renzi a Bettini sulle “questioni politiche aperte” (Di domenica 10 gennaio 2021) Dal Mes all’intelligence, da Autostrade al ponte sullo Stretto, dalla “svolta garantista” in materia di giustizia alle prossime comunali. C’è di tutto nell’elenco in 30 punti sulle “questioni politiche aperte” in maggioranza mandato il 6 gennaio da Matteo Renzi al dem Goffredo Bettini, considerato il braccio destro di Nicola Zingaretti e fra i principali artefici del governo giallorosso. Un documento con cui il leader di Italia viva ha messo sul piatto del Pd “i punti aperti già introdotti anche nel tavolo politico che il premier si era impegnato a chiudere entro la fine di novembre 2020. Impegno inspiegabilmente non mantenuto“, si legge. Renzi quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Dal Mes all’intelligence, daal, dalla “svolta garantista” in materia di giustiziaprossime comunali. C’è di tutto nell’elenco in 30” in maggioranza mandato il 6 gennaio da Matteoal dem Goffredo, considerato il braccio destro di Nicola Zingaretti e fra i principali artefici del governo giallorosso. Un documento con cui il leader di Italia viva ha messo sul piatto del Pd “iaperti già introdotti anche nel tavolo politico che il premier si era impegnato a chiudere entro la fine di novembre 2020. Impegno inspiegabilmente non mantenuto“, si legge.quindi ...

bocci_1 : @laGigogin Premesso che la caduta del governo è legata al ponte solo nelle veline di Casalino,te la spiego semplice… - P_M_1960 : @davidefaraone Il ponte è una priorità per la mafia..ai siciliani interessano infrastrutture come strade e autostra… - fabcet : @AndreaBonturi @mostro15119736 Il Ponte sullo stretto per poi arrivare in Sicilia con binari unici e autostrade da… - Cate83236905 : RT @il_sankarista: @davidefaraone Il ponte serve solo ai soliti noti per fare soldi. In Sicilia ci sono autostrade che fanno piangere. Al s… - animaleuropeRMP : @Kaosantifa @davidefaraone A farao’ ma che davero?? In sicilia hanno a rete ferroviaria monorotaia e nun ce stanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade ponte Ponte Morandi, tutte le accuse ad Autostrade: “Consigli dei consulenti sul monitoraggio ignorati e… Il Fatto Quotidiano Chi ha paura del Ponte sullo Stretto di Messina?

Facebook Shares Di Santi Maria Randazzo CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF… CHI HA PAURA DELLA MAFIA… Parafrasando il testo teatrale scritto da Edward Albee nel 1962 ( Who’s Afraid of Vitginia Woolf ? ), ...

I renziani vogliono il Ponte sullo Stretto

I renziani vogliono il Ponte sullo Stretto. Il futuro del Governo Conte potrebbe passare anche per questa opera enorme. T ...

Facebook Shares Di Santi Maria Randazzo CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF… CHI HA PAURA DELLA MAFIA… Parafrasando il testo teatrale scritto da Edward Albee nel 1962 ( Who’s Afraid of Vitginia Woolf ? ), ...I renziani vogliono il Ponte sullo Stretto. Il futuro del Governo Conte potrebbe passare anche per questa opera enorme. T ...